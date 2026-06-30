Инсайдер НХЛ: «Флорида» готовит обмен вратаря «Нью-Джерси» Якоба Маркстрёма
Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, заявил, что «Флорида Пантерз» готовит обмен с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого в клуб из Флориды должен перейти вратарь Якоб Маркстрём. В обратном направлении проследует нападающий Эван Родригес.
Ожидается, что «Нью-Джерси» не сохранит зарплату Маркстрёма в своей платёжке, чей двухлетний контракт ($ 6 млн в год) вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провёл 44 матча при коэффициенте надёжности 3,07 и 88,3% отражённых бросков.
В случае успешного обмена, с большой долей вероятности российский вратарь Сергей Бобровский покинет «Флориду». На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте.
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