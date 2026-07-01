«Чикаго» подпишет новый контракт с защитником

«Чикаго» подпишет долгосрочный контракт с защитником Боуэном Байрэмом
«Чикаго Блэкхоукс» подпишет новый контракт с защитником Боуэном Байрэмом. Как сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в соцсети Х, соглашение с игроком обороны будет рассчитано сроком на шесть лет с кэпхитом $ 12,5 млн. У 25-летнего Байрэма остался один год действия контракта с зарплатой в $ 6,25 млн. Ранее «Чикаго» выменял Байрэма у «Баффало Сэйбрз».
Канадец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 328 матчей и набрал 152 (44+108) очка. В 40 играх в плей-офф добавил 19 (4+15) очков. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».
В прошлом сезоне «Чикаго» вновь не смог пробиться в плей-офф. «Блэкхоукс» в последний раз участвовали в матчах Кубка Стэнли в 2020 году.
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