Третьяк ответил стоит ли Овечкину остаться в НХЛ

Третьяк ответил на вопрос, стоит ли Овечкину остаться в НХЛ или вернуться в КХЛ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что решение российского нападающего Александра Овечкина остаться в НХЛ будет зависеть от его желания. Напомним, сегодня, 1 июля, российский форвард впервые в карьере в Национальной хоккейной лиге вышел на рынок свободных агентов.
– Стоит ли Овечкину продлить контракт в НХЛ или вернуться в КХЛ?
– Всё зависит от его желания. Он сам принимает решение. Какое бы решение он ни принял, мы будем только радоваться его игре. Пожелаем ему побить рекорд Уэйна Гретцки, – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге. Всю свою карьеру в НХЛ 40-летний форвард провёл в «Вашингтон Кэпиталз».
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