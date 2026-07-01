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«Сибирь» будет платить Мищенко 38 млн рублей за сезон. Защитник ранее подписал договор на 2 года (Радмир Сахибгареев)

Sports.ru

Стала известна зарплата Ивана Мищенко в «Сибири». 30-летний защитник ранее подписал договор на два года с новосибирским клубом.

Стала известна зарплата защитника Мищенко в «Сибири»
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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Радмира Сахибгареева, «Сибирь» будет платить игроку 38 млн рублей за сезон.

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В прошлом сезоне Мищенко провел 65 матчей за «Амур» в FONBET чемпионате КХЛ, набрав 26 (6+20) очков при полезности «плюс 4».

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