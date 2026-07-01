Пьетранжело не сыграет в следующем сезоне. Защитник «Вегаса» пропустит второй год подряд (The Fourth Period)
По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, Алекс Пьетранжело из «Вегаса» пропустит следующий сезон.
«Два источника в команде сказали мне, что он не будет играть», – заявил Паньотта.
36-летний защитник не участвовал в прошлом сезоне из-за травмы бедра. Сообщалось, что он отказался от операции по реконструкции бедренной кости, выбрав консервативное лечение.
Срок его контракта с зарплатой 8,8 млн долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2027 года.
Если Пьетранжело будет добавлен в список долгосрочно травмированных до конца сезона (SELTIR), то 100% его зарплаты не будет учитываться под потолком зарплат.
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