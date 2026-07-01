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Пьетранжело не сыграет в следующем сезоне. Защитник «Вегаса» пропустит второй год подряд (The Fourth Period)

Sports.ru

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, Алекс Пьетранжело из «Вегаса» пропустит следующий сезон.

Защитник «Вегаса» пропустит второй год подряд
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«Два источника в команде сказали мне, что он не будет играть», – заявил Паньотта.
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36-летний защитник не участвовал в прошлом сезоне из-за травмы бедра. Сообщалось, что он отказался от операции по реконструкции бедренной кости, выбрав консервативное лечение.

Срок его контракта с зарплатой 8,8 млн долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2027 года.

Если Пьетранжело будет добавлен в список долгосрочно травмированных до конца сезона (SELTIR), то 100% его зарплаты не будет учитываться под потолком зарплат.

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