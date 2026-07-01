Нападающий «Автомобилиста» пополнил состав «Северстали»

Нападающий «Автомобилиста» Никита Артамонов пополнил состав «Северстали» на правах аренды, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба из Череповца.

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Соглашение об аренде с «Автомобилистом» рассчитано до конца сезона‑2026/27.

Ранее Артамонов и защитник Андрей Сальников перешли «Автомобилист» из «Торпедо» в результате обмена. Взамен нижегородский клуб получил защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию.

20‑летний Артамонов большую часть минувшего сезона провел в «Нефтехимике» на правах аренды. В его активе 58 игр с учетом плей‑офф КХЛ и 10 (3+7) очков.