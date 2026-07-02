«Это будет сложно». Нападающий «Трактора» Кравцов впервые высказался о своей травме
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов опубликовал пост о своей травме.
«Спорт учит нас не только победам, но и тому, как падать. И сейчас мой черед показать, как подниматься. Впереди долгие месяцы работы над собой. Это будет сложно, но я готов. Огромное спасибо каждому за слова поддержки — они греют и дают силы. Не переживайте, я ещё всех догоню. Всех обнял, но покружить пока что не смогу», — написал Кравцов на личной странице в одной из социальных сетей.
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Ранее сообщалось, что Виталий Кравцов получил надрыв ахилла во время индивидуальных тренировок. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист пропустит до полугода для восстановления и возвращения на лёд.
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