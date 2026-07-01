Гендиректор «Трактора» рассказал о травме нападающего Кравцова

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился информацией о травме Виталия Кравцова.

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Ранее стало известно, что форвард повредил ахилл. Разные источники указывали на разрыв или надрыв сухожилия.

– Насколько серьезную травму получил Виталий Кравцов?

– Виталий Кравцов при индивидуальных тренировках получил повреждение ахилла. Ему успешно проведена операция, план восстановления прописан, и согласно ему он уже проходит реабилитацию. Со слов врачей, его полное восстановление будет ориентировочно к ноябрю-декабрю. Мы рассчитываем на оптимистичный план.

– Насколько известно, генменеджер клуба Алексей Волков сейчас активно работает по игрокам в Северной Америке. Можно ли ждать кого-то на замену Кравцову именно с этого рынка?

– Алексей находится в Северной Америке, лично общается с игроками и вовлекает в переговоры нового главного тренера Скотта Гордона. Я рассчитываю, что в ближайшие дни уже ряд договоренностей будут достигнуты. Но эта работа не нацелена на замену Кравцову.

Такое в спорте бывает, игроки получают травмы и, к сожалению, даже в межсезонье. Тем не менее, Виталик является значимой частью нашего коллектива, и мы будем помогать ему вернуться на свой уровень. Клуб по-прежнему рассчитывает на Кравцова в полном объеме, – сказал Савин.