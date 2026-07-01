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Фьоре будет получать 45 млн рублей за сезон в «Локомотиве». 35 млн из них – коммерческий контракт (Артур Хайруллин)

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Стала известна зарплата Джованни Фьоре в «Локомотиве». 29-летний форвард ранее подписал контракт на два года с ярославским клубом.

Стала известна зарплата нападающего Фьоре в «Локомотиве»
© Sports.ru

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Фьоре будет получать 45 млн рублей в год, 35 из которых – за коммерческий контракт. Эта сумма не идет под потолок зарплат.

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В прошлом сезоне канадский нападающий играл за «Авангард». В FONBET чемпионате КХЛ он провел 62 матча и набрал 26 (11+15) очков. В плей-офф – 3+4 за 17 игр.

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