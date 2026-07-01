Нападающий расторг контракт с «Трактором»

Глотов расторг контракт с «Трактором» и подписался с «Челметом» из ВХЛ. Это нужно для перехода в СКА (1obl.ru)
По информации «Первого областного информационного агентства», 28-летний форвард Василий Глотов и «Трактор» расторгли контракт по обоюдному согласию.
Хоккеист подписал одностороннее соглашение с «Челметом» из Olimpbet ВХЛ, чтобы перейти в СКА, полностью освободив при этом зарплатную ведомость «Трактора».
Глотов перешел из СКА в «Трактор» по ходу сезона-2024/25. В прошлой регулярке он провел 64 матча и набрал 38 (13+25) очков, в плей-офф – 0+1 за 5 игр.
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