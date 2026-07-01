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«Локомотив» объявил о переходе Фьоре. Контракт с экс-форвардом «Авангарда» – на 2 года

Sports.ru

«Локомотив» объявил о соглашении с Джованни Фьоре на два года.

«Локомотив» заключил контракт с экс-нападающим «Авангарда»
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«Канадский нападающий перешел в ярославский клуб из «Авангарда». В прошлом сезоне Джованни провел 79 матчей в КХЛ и заработал в них 33 очка – 14 шайб + 19 передач. Контракт с легионером подписан на два сезона. Рады приветствовать в Ярославле!» – сказано в сообщении клуба.
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