«Питтсбург» хочет выменять нападающего у «Далласа»

По информации The Athletic, «Питтсбург» хочет выменять Джейсона Робертсона у «Далласа».

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26-летний нападающий стал ограниченно свободным агентом. Ранее он отклонил предложение «Сиэтла» на 8 лет и 125 млн долларов (15,625 млн за сезон).

«Несколько источников в команде сообщили мне, что Кайл Дубас обсуждал потенциальную сделку с «Далласом». Робертсон не хотел играть в Сиэтле, но в «Пингвинс» считают, что нападающий будет готов играть за них. Пока сделка возможна, Дубас будет продолжать попытки», – сказано в сообщении.

В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) баллов в 6 играх.