«Питтсбург» хочет выменять нападающего у «Далласа»

«Питтсбург» обсуждал с «Далласом» возможный обмен Робертсона (The Athletic)
По информации The Athletic, «Питтсбург» хочет выменять Джейсона Робертсона у «Далласа».
26-летний нападающий стал ограниченно свободным агентом. Ранее он отклонил предложение «Сиэтла» на 8 лет и 125 млн долларов (15,625 млн за сезон).
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Несколько источников в команде сообщили мне, что Кайл Дубас обсуждал потенциальную сделку с «Далласом». Робертсон не хотел играть в Сиэтле, но в «Пингвинс» считают, что нападающий будет готов играть за них. Пока сделка возможна, Дубас будет продолжать попытки», – сказано в сообщении.
В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) баллов в 6 играх.
Спортс: главные новости
Англия – ДР Конго. Кейн, Беллингем, Рэшфорд, Гехи, Уан-Биссака и Висса играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
Беллингем, Гехи, Уан-Биссака, Райс, Висса, Кейн, Рэшфорд – в составах Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ