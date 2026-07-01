«Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Гарреттом Пилоном, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года.

Всю свою карьеру 28-летний хоккеист провёл в североамериканских лигах. В 2023 году форвард стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Бэрс». На протяжении последних трёх сезонов Пилон защищал цвета фарм-клуба «Оттавы Сенаторз», а также был капитаном команды. В минувшем регулярном чемпионате АХЛ Гарретт заработал 31 (8+21) очко за 56 матчей.

Пилон был выбран «Вашингтон Кэпиталз» под общим 87‑м номером на драфте НХЛ в 2016 году. Всего на его счету три матча за «столичных», в которых он забил один гол.