Раскрыт размер зарплаты Михеева по контракту с «Тампой»

Известный журналист и инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Илья Михеев будет зарабатывать по $3,85 млн в год по четырёхлетнему контракту с клубом, который он заключил этим летом.

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ЛеБрюн раскрыл эту информацию на своей личной странице в социальной сети X.

Ранее 31-летний Михеев выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Стороны не достигли компромисса при обсуждении контракта, хоккеист вышел на рынок свободных агентов без компенсации. В минувшем регулярном чемпионате Михеев провёл 77 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами при полезности «+2». Всего на его счету 427 игр в регулярках НХЛ и 201 (98+103) очко. Также в активе Ильи 30 матчей в плей-офф, два гола и два ассиста.