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Хоккеист Кузьменко подписал контракт с "Питтсбургом"

ТАССиещё 2

Российский нападающий Андрей Кузьменко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Пьер Лебрюн.

Хоккеист Кузьменко подписал контракт с "Питтсбургом"
© ТАСС

Соглашение рассчитано на один сезон. По информации источника, за него форвард получит $5 млн.

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Кузьменко 30 лет. В прошлом сезон нападающий провел 52 матча в регулярном чемпионате за "Лос-Анджелес", в которых забросил 12 шайб и сделал 13 голевых передач. Ранее в НХЛ он играл за "Филадельфию", "Калгари" и "Ванкувер". В составе "Питтсбурга" выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.

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