Хоккеист Кузьменко подписал контракт с "Питтсбургом"

Российский нападающий Андрей Кузьменко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Пьер Лебрюн.

Соглашение рассчитано на один сезон. По информации источника, за него форвард получит $5 млн.

Кузьменко 30 лет. В прошлом сезон нападающий провел 52 матча в регулярном чемпионате за "Лос-Анджелес", в которых забросил 12 шайб и сделал 13 голевых передач. Ранее в НХЛ он играл за "Филадельфию", "Калгари" и "Ванкувер". В составе "Питтсбурга" выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.