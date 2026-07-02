Джон Карлсон подписал контракт с «Тампой» c годовой зарплатой $ 8,5 млн
Защитник Джон Карлсон подписал контракт с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» на два года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. В среднем за сезон 36‑летний американец будет зарабатывать $ 8,5 млн.
В прошлом сезоне Карлсон провёл 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс», набрав 60 (14+46) очков. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «столичных», выиграв с командой Кубок Стэнли в 2018 году. С 1 июля американец был на рынке свободных агентов.
В 2010-м Джон Карлсон выигрывал золотые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной США U20.
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