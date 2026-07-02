«Вашингтон» нашел способы удержать Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что клуб имеет возможность предложить Александру Овечкину новый контракт, который устроит 40-летнего нападающего. Его слова приводит ESPN.

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«Он еще не принял решение. Думаю, мы можем сделать что-то, что устроит Александра, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны, с учетом его возраста и типа контрактов, которые можно заключать. У нас достаточно рычагов, которые мы можем задействовать», — сказал Патрик.

Форвард ранее заявлял, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).