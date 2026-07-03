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«Шанхайские Драконы» объявили о переходе экс-вратаря «Спартака» и ЦСКА Хомченко

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Пресс-служба клуба «Шанхайские Драконы» сообщила о подписании контракта с 31-летним российским вратарём Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на один год. Голкипер сыграл в КХЛ 163 матча за «Спартак», «Адмирал», «Авангард», ЦСКА и ХК «Сочи».

«Шанхайские Драконы» объявили о переходе экс-вратаря «Спартака»
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«Мы укрепляем вратарскую линию опытным голкипером, который умеет справляться с серьёзной игровой нагрузкой. Павел спокоен под давлением, обладает отличной реакцией, хорошо читает игру. Верим, что он добавит надёжности и уверенности нашей команде у своих ворот, что позволит нападению более раскрепощённо действовать у чужих», — сказал пресс-службе «драконов» генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.
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