Овечкин ответил, чем занимался бы, если бы не заиграл в хоккей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось добиться успехов в хоккее, он стал бы спортивным журналистом. Его слова передает пресс-служба «Матча года».

«Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, то, стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером. Кого-то может удивить то, что я всерьез думал о спортивной журналистике. Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, то я все равно бы связал свою жизнь со спортом», — рассказал Овечкин.

Овечкин ранее заявлял, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).