Михайлов высказался о переходе вратаря Бобровского в «Торонто» из «Флориды»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о переходе голкипера Сергея Бобровского в «Торонто» из «Флориды».

© Sports.ru

37-летний вратарь подписал контракт на 3 года и 7 млн долларов за сезон.

– Что думаете о переходе Бобровского в «Торонто»?

– У него профессиональная жизнь, а там бизнес, вот и все… Желаю ему такой же уверенной игры в «Торонто», какую он показывал в предыдущей команде, а также здоровья.

У него на протяжении всей карьеры все получалось. Бобровский – один из лучших вратарей России, выступающих в НХЛ, – сказал Михайлов.