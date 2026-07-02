Михайлов высказался о переходе вратаря Бобровского в «Торонто» из «Флориды»

Борис Михайлов: «Бобровский – один из лучших вратарей России, выступающих в НХЛ. Желаю ему такой же уверенной игры в «Торонто», какую он показывал во «Флориде»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о переходе голкипера Сергея Бобровского в «Торонто» из «Флориды».
37-летний вратарь подписал контракт на 3 года и 7 млн долларов за сезон.
– Что думаете о переходе Бобровского в «Торонто»?
– У него профессиональная жизнь, а там бизнес, вот и все… Желаю ему такой же уверенной игры в «Торонто», какую он показывал в предыдущей команде, а также здоровья.
У него на протяжении всей карьеры все получалось. Бобровский – один из лучших вратарей России, выступающих в НХЛ, – сказал Михайлов.
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