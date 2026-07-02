Экс-тренер клубов КХЛ объяснил успех российских вратарей на драфте НХЛ

Дмитрий Рябыкин объяснил успех российских вратарей на драфте НХЛ — 2026
Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин объяснил успех российских вратарей на драфте НХЛ — 2026. Из 25 выбранных российских хоккеистов семь — голкиперы.
— Как объясните успех наших вратарей на драфте – их выбрали больше трети от всех, с десяток?
— Вратари — это, можно сказать, отдельный вид спорта, более индивидуальный. У них хорошие шансы проявить себя вне больших командных турниров, в клубных матчах. Защитникам и форвардам сложнее, их много, они играют по сменам, сильнее зависят от командных действий. Вратари — ключевая позиция в хоккее и самая ответственная, но в чём-то они сами по себе. Отсюда и такая пропорция на драфте, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.Ru.
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