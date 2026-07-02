Кожевников высказался о переходе вратаря Федотова в «Спартак»

Кожевников о Федотове:»По тому, как он играл в ЦСКА, не скажу, что это выдающийся вратарь. Два года назад он был неуверенным. Дай бог, прибавил в мастерстве и поможет «Спартаку»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак».
Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне. Сегодня «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с бывшим вратарем ЦСКА Федотовым.
«В нашей лиге он играл неуверенно. Дай бог, наверное, за два года он прибавил в мастерстве и поможет «Спартаку». Будем надеяться, по крайней мере. По тому, как он играл здесь в ЦСКА, не скажу, что это какой-то выдающийся вратарь. Так что будем смотреть. (Он играл в НХЛ), потом его подвинули – но там тоже люди не идиоты, что убрали его в фарм-клуб. Будем надеяться, что поможет. Но два года назад он был неуверенным вратарем», – сказал Кожевников.
Федотов – обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, лучший вратарь Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2021/22, серебряный призер Олимпийских игр.
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