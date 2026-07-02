«Автомобилист» объявил об уходе защитника

«Автомобилист» объявил об уходе Большакова. Защитник перешёл в «Норильск»
Пресс-служба «Автомобилиста» объявила об уходе защитника Михаила Большакова, хоккеист продолжит профессиональную карьеру в «Норильске». «Автомобилист» получит денежную компенсацию.
«Защитник Михаил Большаков покидает систему «Автомобилиста» и продолжит карьеру в ХК «Норильск». В обмен наш клуб получает денежную компенсацию. 24-летний игрок обороны в течение трёх сезонов выступал за фарм-клуб «Автомобилиста». В общей сложности на его счету 169 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК», в которых он набрал 35 (9+26) очков. Благодарим Михаила за игру и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».
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