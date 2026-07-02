Защитник Карпухин раскрыл, почему решил перейти в «Автомобилист»

Защитник «Автомобилиста» Илья Карпухин объяснил, почему он принял решение присоединиться к екатеринбургскому клубу. Ранее Карпухин выступал за «Ак Барс».

— Как оцениваешь свой переход в «Автомобилист»? Почему принял решение о смене клуба?

— Оцениваю с большим энтузиазмом. «Автомобилист» в последние годы — это команда с характером и амбициями, которая готова бороться за самые высокие места. Решение о смене клуба далось непросто, ведь в Казани меня окружали прекрасные люди и болельщики. Но в спорте иногда нужна новая искра, новый вызов. Мне захотелось проверить себя в новой системе, с новым тренерским штабом и стать частью проекта, который с каждым сезоном прибавляет. Чувствую, что здесь я могу принести максимум пользы и выйти на новый уровень.

— Ты заключил контракт сразу на три сезона. Насколько длительность соглашения была для тебя важным фактором?

— Это был крайне важный момент. Долгосрочный контракт — это всегда про доверие. Когда клуб идёт на такой шаг, это означает, что в тебя верят не на один сезон, а видят частью команды на перспективу. Для меня это огромная мотивация. Я хочу не просто приехать и уехать, а построить здесь что-то серьёзное, и отвечать этому доверию стабильной игрой.

— Екатеринбург находится рядом с твоим родным Челябинском. Близость к дому – одна из причин, почему ты выбрал для продолжения карьеры именно «Автомобилист»?

— Честно скажу: да, это весомый бонус. Мои близкие смогут чаще приезжать на игры, а в выходные я могу сам наведываться домой, что в напряжённом графике КХЛ — огромное подспорье. Это позволяет чувствовать себя спокойнее и быстрее восстанавливаться психологически. Но давайте без иллюзий: если бы не было спортивного интереса и перспектив, я бы не перешёл. Близость к дому стала приятным дополнением к главным хоккейным причинам, — приводит слова Карпухина пресс-служба «Автомобилиста».