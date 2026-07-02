Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с Александром Овечкиным. По новому однолетнему соглашению 40-летний россиянин получит $4.25 млн.
Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.
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