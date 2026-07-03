Мостовой поддержал Овечкина

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что не сомневался в продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном», а также отметил, что такие спортсмены, как российский хоккеист, Лионель Месси и Криштиану Роналду, должны сами решать, когда завершать карьеру.

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1 июля срок прежнего соглашения Овечкина с «Вашингтоном» истек, россиянин получил статус неограниченно свободного агента. В четверг Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год, 40‑летний форвард может заработать до 9 миллионов долларов.

— Меня не удивило, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Я общался с ним до его отъезда в Турцию и уже тогда понял, что контракт он продлит. Рад за него. Ему осталось побить еще один рекорд Гретцки, а потом можно и еще лет на 10 контракт продлить. Но знаете, что меня больше всего бесит? Когда люди начинают критиковать Роналду, Месси, того же Овечкина. Эти люди сами должны решать, когда им заканчивать карьеру. Они очень многое сделали для спорта в целом. В Аргентине как скажет Месси, так и будет. В Португалии как скажет Роналду, так и будет. И так должно быть! Футбольные люди это понимают, а нефутбольные, такие как Рангник и Нагельсманн, конечно, этого не поймут. То же самое и с Овечкиным. Не он должен подстраиваться под «Вашингтон», а клуб — под него. Если он захочет, то подпишет еще один контракт, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Овечкин в составе «Вашингтона» набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провел 1573 матча в регулярных чемпионатах при 1687 (929+758) очках. Россиянин забросил 929 шайб в «регулярках», он лучший в истории лиги по этому показателю. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).