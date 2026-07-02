Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой»

«Миннесота Уайлд» объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Максимом Шабановым на сумму $ 1,6 млн.

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25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

До своего первого сезона в НХЛ Шабанов провёл четыре сезона в челябинском «Тракторе» в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 150 очков (67 голов, 83 результативные передачи) и 26 штрафных минут за 207 игр. В сезоне-2024/2025 он занял третье место в КХЛ по результативности в регулярном сезоне, набрав 67 очков (23 гола, 44 результативных передачи) в 65 встречах, и был включён в первую символическую сборную КХЛ.