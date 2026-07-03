Босс НХЛ ответил, верит ли, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что уверен в том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф. Ранее 40-летний россиянин продлил контракт со столичным клубом на один сезон.

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— Овечкину осталось 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки с учётом шайб в плей-офф. Верите ли вы, что Алекс сможет побить и этот рекорд в следующем сезоне?

— Да, я полностью уверен, что он это сделает, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).