Босс НХЛ ответил, верит ли, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Босс НХЛ ответил, верит ли, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что уверен в том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф. Ранее 40-летний россиянин продлил контракт со столичным клубом на один сезон.
— Овечкину осталось 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки с учётом шайб в плей-офф. Верите ли вы, что Алекс сможет побить и этот рекорд в следующем сезоне?
— Да, я полностью уверен, что он это сделает, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
Александр Мостовой: «Рангнику лучше собраться и уйти в отставку. 3-4 футболиста играют с лишним весом. Австрия казалась регбистами на фоне Испании – их терзали с первой минуты»
Экс-тренер США Арена об удалении Балогуна в матче с Боснией: «Он сыграл опасно и мог сломать сопернику ногу. Умысла не было, но это не имеет значения»
Далич после 1:2 от Португалии: «ВАР убивает эмоции, разрушает то, каким футбол был раньше. Игра должна быть честной, но мы зашли слишком далеко»