Какие рекорды еще не покорил Овечкин

Какие рекорды еще не покорил Александр Овечкин
Один из самых ярких игроков Национальной хоккейной лиги двух последних десятилетий россиянин Александр Овечкин продлил на год контракт с "Вашингтоном". А это значит, что россиянин намерен побить еще несколько рекордов.
Овечкин уже стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 929 шайб. Это достижение вряд ли покорится кому-то в ближайшие годы.
Вот ключевые рекорды, которые пока еще находятся в зоне досягаемости Великой Восьмерки:
- Абсолютный рекорд по голам (регулярка + плей-офф): Исторический рекорд Гретцки составляет 1016 голов. У Овечкина сейчас 1006. Ему осталось забросить всего 11 шайб (с учетом плей-офф), чтобы стать единоличным лидером в истории хоккея.
- Голы в равных составах: Овечкин идет вторым с 593 шайбами. Рекорд Гретцки - 617. Разница в 24 гола вполне преодолима для снайпера такого уровня за один сезон.
- В погоне за Горди Хоу: Количество сезонов с 20-ю и более шайбами. Сейчас у Ови 21 сезон, рекорд принадлежит легендарному Горди Хоу (22 сезона).
Обновление собственных рекордов
Каждая новая шайба будет лишь увеличивать его и без того колоссальный отрыв в категориях, где он уже является безоговорочным лидером.
Сезоны с 30-ю и более голами в регулярных чемпионатах: Текущий рекорд - 20 сезонов. Овечкин - единственный, кто достиг этой отметки.
Безоговорочное лидерство по голам в большинстве - 331 шайба. 152 победные шайбы с учетом плей-офф. Овечкин может превзойти свой же рекорд по голам в пустые ворота - 72 шайбы.
189 вратарей за карьеру огорчил россиянин. Эта цифра также сможет вырасти.
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