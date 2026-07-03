Какие рекорды еще не покорил Овечкин

Один из самых ярких игроков Национальной хоккейной лиги двух последних десятилетий россиянин Александр Овечкин продлил на год контракт с "Вашингтоном". А это значит, что россиянин намерен побить еще несколько рекордов.

© Российская Газета

Овечкин уже стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 929 шайб. Это достижение вряд ли покорится кому-то в ближайшие годы.

Вот ключевые рекорды, которые пока еще находятся в зоне досягаемости Великой Восьмерки:

Абсолютный рекорд по голам (регулярка + плей-офф): Исторический рекорд Гретцки составляет 1016 голов. У Овечкина сейчас 1006. Ему осталось забросить всего 11 шайб (с учетом плей-офф), чтобы стать единоличным лидером в истории хоккея.

Исторический рекорд Гретцки составляет 1016 голов. У Овечкина сейчас 1006. Ему осталось забросить всего 11 шайб (с учетом плей-офф), чтобы стать единоличным лидером в истории хоккея. Голы в равных составах: Овечкин идет вторым с 593 шайбами. Рекорд Гретцки - 617. Разница в 24 гола вполне преодолима для снайпера такого уровня за один сезон.

Овечкин идет вторым с 593 шайбами. Рекорд Гретцки - 617. Разница в 24 гола вполне преодолима для снайпера такого уровня за один сезон. В погоне за Горди Хоу: Количество сезонов с 20-ю и более шайбами. Сейчас у Ови 21 сезон, рекорд принадлежит легендарному Горди Хоу (22 сезона).

Обновление собственных рекордов

Каждая новая шайба будет лишь увеличивать его и без того колоссальный отрыв в категориях, где он уже является безоговорочным лидером.

Сезоны с 30-ю и более голами в регулярных чемпионатах: Текущий рекорд - 20 сезонов. Овечкин - единственный, кто достиг этой отметки.

Безоговорочное лидерство по голам в большинстве - 331 шайба. 152 победные шайбы с учетом плей-офф. Овечкин может превзойти свой же рекорд по голам в пустые ворота - 72 шайбы.

189 вратарей за карьеру огорчил россиянин. Эта цифра также сможет вырасти.