«Флорида» объявила о соглашении с 34-летним защитником

«Флорида» объявила о соглашении на два года с 34-летним защитником Александером Петровичем. Средняя годовая зарплата – 875 тысяч долларов.

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В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Даллас». На его счету 54 матча и 10 (2+8) очков в регулярном чемпионате, а также одна игра в Кубке Стэнли.

Петрович был задрафтован «Пантерс» в 2010-м и играл за клуб с 2013 по 2018 год.

В июне 2017-го защитник вошел в список из 9 игроков, защищенных от «Вегаса» на драфте расширения. В конце 2018 года его обменяли в «Эдмонтон».