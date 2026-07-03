«Флорида» объявила о соглашении с 34-летним защитником

Петрович заключил договор с «Флоридой» на 2 года. Защитник играл за клуб с 2013 по 2018 год
«Флорида» объявила о соглашении на два года с 34-летним защитником Александером Петровичем. Средняя годовая зарплата – 875 тысяч долларов.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Даллас». На его счету 54 матча и 10 (2+8) очков в регулярном чемпионате, а также одна игра в Кубке Стэнли.
Петрович был задрафтован «Пантерс» в 2010-м и играл за клуб с 2013 по 2018 год.
В июне 2017-го защитник вошел в список из 9 игроков, защищенных от «Вегаса» на драфте расширения. В конце 2018 года его обменяли в «Эдмонтон».
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