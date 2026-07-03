Стала известна зарплата нападающего Бардакова в СКА

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис поделился информацией о зарплате Захара Бардакова в СКА. 25-летний нападающий ранее подписал контракт на год.

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«Его зарплата составит 30 миллионов рублей и еще 20 миллионов он получит «рекламными деньгами». Есть у меня по этому поводу вопрос. Жаль, что никто из петербургского клуба не ответит. Поверить в такой расклад в последний раз я мог в далеком советском детстве, когда еще не сомневался в правильности действий партии и правительства», – написал Зислис.

В прошлом сезоне Бардаков выступал за «Колорадо». На его счету 60 матчей в регулярке и 10 (1+9) очков при полезности «плюс 6» и 7:12 в среднем на льду. В Кубке Стэнли он не сыграл ни одного матча по решению тренеров.