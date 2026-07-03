Тренер «Динамо»: не понимаю, почему из меня делают злодея

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал об опыте работы с Игорем Ларионовым. Во второй половине прошлого сезона Тамбиев был помощником в СКА.

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– Все разговоры, что если СКА не пройдет второй раунд, то Тамбиев станет главным, – неправда? Это даже не обсуждалось?

– Ни разу. Я пришел только как помощник Ларионова. Мы с Игорем Николаевичем на берегу все обговорили.

Я сказал ему один на один: «Игорь Николаевич, если хотите получить от меня максимальную пользу, давайте так, так и так. Если вы на это согласны, тогда я еду на собрание уже как участник вашего тренерского штаба. Если нет, если этого не будет, я не поеду, а полечу обратно домой и буду ждать предложения. Просто просидеть, просиживать место, кивать головой и умничать, как диванный эксперт, я не буду. Если я вам нужен, буду честно говорить, как вижу эти моменты».

В том числе мы сразу поговорили о функциональном состоянии команды: что сначала надо поднять его, а потом уже можно что-то требовать. Мы очень хорошо все обсудили с Игорем Николаевичем. Были моменты, когда он что-то принимал, а в чем-то не соглашался. Понятно, он главный тренер. Но для меня это был хороший опыт.

Очень интересный диалог с хоккеистами: как он с ними разговаривает, как общается с персоналом. Этому надо поучиться.

– Будете применять что-то ларионовское в работе в «Динамо»?

– Однозначно.

– Что-то не верится.

– Серьезно. Почему из меня делают какого-то страшного злодея?

– В хорошем смысле – страшного злодея.

– Я знаю, как буду выстраивать работу. Но что плохого в том, как Ларионов разговаривает с людьми, как себя ведет?

Да, иногда люди немножко садятся на голову. Это имеет место. Но нужно найти золотую середину. Достучаться до них так, чтобы они работали в угоду команде и результату. Это большой труд главного тренера.

При этом я как контролировал, так и буду контролировать все то, что будут делать тренеры по физподготовке. У меня нет такого, что я не знаю, что происходит с хоккеистами. Поэтому мы приходим на три-четыре часа раньше, обговариваем каждую мелочь, каждую деталь. Я такой тренер: к мелочам очень придирчив. Они решают все, – сказал Тамбиев.