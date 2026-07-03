Генменеджер «Коламбуса» отреагировал на слухи про обмен Марченко

Генменеджер «Коламбуса» о слухах про обмен Марченко: «Он останется в «Блю Джекетс» к началу сезона»
Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал слухи о возможном обмене Кирилла Марченко.
Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий не продлит договор с клубом и может перейти в «Монреаль» или «Юту».
«Я общался с его агентом. Детали раскрывать не будем, но Марченко останется в «Блю Джекетс» к началу сезона», – сказал Уодделл.
В минувшей регулярке НХЛ Марченко провел 76 матчей и набрал 67 (27+40) очков. Его действующий контракт с зарплатой 3,85 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
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