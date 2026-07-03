Стала известна зарплата защитника Замулы в ЦСКА

Стала известна зарплата Егора Замулы в ЦСКА. 26-летний защитник ранее подписал контракт на три года.

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, за первый сезон Замула получит 55 млн рублей, за второй – 60, за третий – 65 млн рублей.

В прошлом сезоне россиянин провел 33 матча в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус», набрав 3 (0+3) очка при полезности «плюс 6».