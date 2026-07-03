Нападающий «Флориды» высказался о включении своего отца в Зал славы

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о включении своего отца Кита в Зал хоккейной славы.

«Если забыть о том, что он делал на льду, важно то, скольким людям он помог вне льда. И я думаю, что это само по себе достойно Зала хоккейной славы. Знаю, что он очень этого хотел, и люди, которые подходили к нам до этого года были в шоке от того, что его до сих пор не включили в Зал славы. Так что я очень рад этому. Это будет грандиозная вечеринка, и никто не заслуживает её больше, чем он», — сказал Ткачук в эфире программы SportsCenter.

Кит Ткачук является обладателем Кубка мира 1996 в составе сборной США, серебряным призёром Олимпиады 2002 года и бронзовым призёром Кубка мира — 2004.