Михайлов оценил шансы на допуск сборной России на мировые турниры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил шансы на допуск сборной России по хоккею на международные соревнования.

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Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян ко всем соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе без использования национальных флагов, гимнов и экипировки.