Михайлов оценил шансы на допуск сборной России на мировые турниры

Михайлов о сборной: «Хоккеисты в ближайшее время получат допуск, уверен. Руководители международных организаций осознали, что российские спортсмены – украшение соревнований»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил шансы на допуск сборной России по хоккею на международные соревнования.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян ко всем соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе без использования национальных флагов, гимнов и экипировки.
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«Я рад и горд, что руководители всех международных организаций наконец осознали, что российские спортсмены – украшение всех соревнований. Уверен, что хоккеисты в ближайшее время получат такой же допуск, как и фигуристы с конькобежцами», – сказал Михайлов.
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