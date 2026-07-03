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Михайлов о сборной: «Хоккеисты в ближайшее время получат допуск, уверен. Руководители международных организаций осознали, что российские спортсмены – украшение соревнований»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил шансы на допуск сборной России по хоккею на международные соревнования.

Михайлов оценил шансы на допуск сборной России на мировые турниры
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Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян ко всем соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе без использования национальных флагов, гимнов и экипировки.

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«Я рад и горд, что руководители всех международных организаций наконец осознали, что российские спортсмены – украшение всех соревнований. Уверен, что хоккеисты в ближайшее время получат такой же допуск, как и фигуристы с конькобежцами», – сказал Михайлов.
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