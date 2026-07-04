Умер бывший начальник команды хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев

Бывший начальник команды московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Авдеев скончался после продолжительной болезни.

В период работы Авдеева в ЦСКА армейцы трижды стали обладателями Кубка Гагарина - в 2019, 2022 и 2023 годах. С 2023 года Авдеев был начальником воскресенского "Химика", который является фарм-клубом московского "Спартака". За этот период команда дважды стала обладателем Евро-Азиатского кубка и дважды выходила в финал плей-офф Олимбет - Всероссийской хоккейной лиги (2025, 2026).