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Умер бывший начальник команды хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев

ТАССиещё 6

Бывший начальник команды московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Умер бывший начальник команды хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев
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Авдеев скончался после продолжительной болезни.

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В период работы Авдеева в ЦСКА армейцы трижды стали обладателями Кубка Гагарина - в 2019, 2022 и 2023 годах. С 2023 года Авдеев был начальником воскресенского "Химика", который является фарм-клубом московского "Спартака". За этот период команда дважды стала обладателем Евро-Азиатского кубка и дважды выходила в финал плей-офф Олимбет - Всероссийской хоккейной лиги (2025, 2026).

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