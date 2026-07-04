Третьяк: болельщики «Вашингтона» не простили бы Овечкина, если бы он ушёл
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что болельщики «Вашингтон Кэпиталз» не простили бы Александра Овечкина, если бы он не продлил контракт с клубом.
«Я считаю, что подписать контракт ещё на один год — очень правильное решение. Болельщики бы ему не простили, если бы он ушёл. Да и сам бы он этого не простил себе. У него есть огромная мотивация. Это очень трудно в его годы, я сам это знаю. Когда я в 32 года заканчивал карьеру, я выиграл всё что можно, и мотивации уже не было. А у него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдёт много лет. Уйти и не добиться этого он не смог бы. Конечно, хочется отдохнуть, он устал после сезона, но у него есть серьёзная перспектива и есть мотивация, и он всё сделает", — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».
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В четверг, 2 июля, 40-летний Овечкин продлил соглашение с «Вашингтоном» на один год. Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.
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