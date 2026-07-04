Познер высказался о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился мнением о продлении контракта форварда Александра Овечкина с «Вашингтоном».

© Sports.ru

40-летний игрок заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).