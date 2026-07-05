«Пошел за рекордом»: Третьяк объяснил решение Овечкина остаться в НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил уверенность, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в предстоящем сезоне превзойдет абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом матчей плей-офф, передает Sport24.

«Овечкин точно побьёт абсолютный рекорд Гретцки в этом сезоне. Наверное, поэтому Саша и продлил контракт с «Вашингтоном» — пошёл за рекордом. Саше надо пожелать, самое главное, здоровья и удачи», — заявил Третьяк.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).