«Динамо» объявило о смене гендиректора

В руководстве московского «Динамо» произошли изменения: вместо Сергея Сушко, занимавшего пост с 2023-го по 2026-й, на должность генерального директора назначен Анатолий Харчук.

«Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи. В числе ключевых направлений работы генерального директора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция динамовской молодежи, а также формирование конкурентоспособных команд нашей системы. Уверен, его профессиональный опыт и управленческие компетенции позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи», — цитирует президента ХК «Динамо» Виктора Воронина пресс-служба клуба.

Почти 30 лет Харчук неразрывно связан со спортивной деятельностью, а также обладает многолетним опытом управления в структуре хоккейного клуба «Динамо» Москва. С 2004 по 2006 год он занимал пост президента клуба, а позже в разные годы выполнял управленческие задачи в должности генерального директора.