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Фридман о Тарасенко: «Эдмонтон» может к нему присмотреться. Несколько клубов уже интересовались им»

Sports.ru

Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что «Эдмонтон» «может присмотреться» к Владимиру Тарасенко.

Инсайдер: «Эдмонтон» «может присмотреться» к Тарасенко
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34-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с «Миннесотой».

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В прошлой регулярке НХЛ Тарасенко набрал 47 (23+24) очков за 75 матчей при полезности «минус 11» и 14:56 в среднем на льду. В плей-офф – 2+3 за 11 игр при полезности «плюс 2».

Отмечается, что несколько команд интересовались форвардом после открытия рынка свободных агентов.

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