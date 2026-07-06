Инсайдер: «Эдмонтон» «может присмотреться» к Тарасенко

Фридман о Тарасенко: «Эдмонтон» может к нему присмотреться. Несколько клубов уже интересовались им»
Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что «Эдмонтон» «может присмотреться» к Владимиру Тарасенко.
34-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с «Миннесотой».
В прошлой регулярке НХЛ Тарасенко набрал 47 (23+24) очков за 75 матчей при полезности «минус 11» и 14:56 в среднем на льду. В плей-офф – 2+3 за 11 игр при полезности «плюс 2».
Отмечается, что несколько команд интересовались форвардом после открытия рынка свободных агентов.
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