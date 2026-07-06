«Нефтехимик» заключил контракт с американским игроком

«Нефтехимик» заключил контракт с американским защитником Ловеллом
Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил, что заключил однолетний контракт с защитником из США Тимоти Ловеллом.
В прошедшем сезоне 24‑летний Ловелл выступал в Лиге Восточного побережья (ECHL) и в 72 играх набрал 32 (6+26) очка.
Также «Нефтехимик» заключил новый годичный контракт с защитником Максимом Федотовым. В прошедшем сезоне в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина 24‑летний Федотов набрал 24 (4+20) очка, став лучшим защитником‑бомбардиром «Нефтехимика».
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
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