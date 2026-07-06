Третьяк поделился мыслями о возможном возвращении Овечкина в Россию

Чемпион ОИ Третьяк: главное, чтобы сам Овечкин хотел играть в России
Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился размышлениями о возможном возвращении российского нападающего и капитана «Вашингтон» Кэпиталз» Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит Sport24.
«Возвращение Овечкина в Россию? О планах лучше спросить его самого. Каждый хотел бы видеть такую звезду в КХЛ. Главное, чтобы сам Овечкин хотел играть в России. Будут ли у него силы? Всё-таки Саша уже не такой молодой», — заявил он.
2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.
Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).
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