«Барыс» расторг контракт с защитником

«Барыс» и защитник Райли Уолш расторгли контракт по инициативе игрока
Контракт между хоккейным клубом «Барыс» и Райли Уолшем расторгнут по инициативе игрока, сообщает пресс-служба казахстанской команды. Права на американского защитника в КХЛ закреплены за астанчанами.
27-летний хоккеист пополнил состав «Барыса» перед стартом сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Уолш провёл 68 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при полезности "-24".
В НХЛ Райли выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», которым был выбран на драфте-2017 под 81-м номером, а также за «Бостон Брюинз». Перед отъездом в КХЛ Уолш играл исключительно за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» в АХЛ.
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