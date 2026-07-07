$77.9789.26

Лидер московского «Динамо» рассказал, чего он ждёт от работы под руководством Тамбиева

Чемпионат.com

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, чего он ждёт от работы под руководством нового главного тренера Леонида Тамбиева.

Защитник «Динамо» рассказал, чего ждет от работы под руководством Тамбиева
© Чемпионат

— Каким был первый разговор с новым главным тренером, Леонидом Тамбиевым? Знал ли его до этого?

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

— Познакомились при помощи телефона. Хорошо поговорили, не скоротечно о деталях предсезонки, его требованиях. Такие стандартные вещи. Сам факт разговора был приятным.

— Сейчас про Леонида Тамбиева часто говорят, что он привык работать в ВХЛ или в «Адмирале», с игроками объективно более низкого класса, чем собраны в «Динамо». Сейчас ему надо перестраиваться, приспосабливаться к общению с вами, более титулованными хоккеистами. Вы ждёте в этом плане какой-то притирки?

— Честно говоря, такой притирки именно к тренеру не жду. Жду притирки к другому хоккею. Уверен, это будет совсем другой хоккей, другая средняя зона, другие детали будут. Больше к этому. Я бы не стал говорить, что он работал в ВХЛ или в «Адмирале» с другими игроками. Мы все в «Динамо» взрослые нормальные адекватные ребята.

И я не припомню, чтобы кто-то, с кем пересекались, вёл себя неадекватно, в том числе по отношению к тренерскому штабу, и перегибал палку. Понятно, бывают спорные моменты. Но, опять же, всё решается в диалоге, с нашей стороны мы все точно отнесёмся к новому тренерскому штабу с уважением. Думаю, и они, увидев это, будут относиться к нам так же, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости