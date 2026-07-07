«Барыс» заключил договор с экс-защитником «Сибири»

«Барыс» заключил договор с Приски на год. Защитник играл за «Сибирь» в прошлом сезоне КХЛ
«Барыс» объявил о подписании контракта с 30-летним защитником Чейзом Приски.
«Праворукий, атакующий защитник с отличным броском и высоким хоккейным IQ. Чейз хорошо знаком с реалиями лиги, умеет эффективно поддерживать атаку, он добавит нам солидности и вариативности при игре в большинстве», – сказал генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.
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В прошлом сезоне Приски провел 50 матчей за «Сибирь» в регулярке FONBET КХЛ, набрав 24 (4+20) очка при полезности «минус 6». В плей-офф 0+0 за 5 игр при полезности «минус 2».
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