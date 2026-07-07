38-летний нападающий Жиру продлит договор с «Оттавой»

По информации журналиста Брюса Гарриоча из Ottawa Citizen, 38-летний нападающий Клод Жиру согласовал новый контракт на год с «Оттавой».

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Ранее сообщалось, что Жиру может вернуться в «Филадельфию», за которую играл с 2008 по 2022 год и был капитаном на протяжении 10 сезонов.

Как пишет NHL Rumour Report, сделка с «Флайерс» была близка к завершению, но на нее повлиял оффер-шит, который клуб сделал Лео Карлссону (18 млн долларов в год на 5 лет).

Клуб попросил представителей Жиру подождать, когда «Анахайм» примет решение о том, будет ли клуб повторять контрактное предложение или нет. За это время форвард согласовал условия с «Оттавой».

Последние четыре сезона Жиру провел за «Сенаторс». В минувшей регулярке на его счету 82 матча и 49 (14+35) очков при полезности «плюс 19» и 16:18 в среднем на льду.