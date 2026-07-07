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«Лада» подписала контракт с Кингом. У форварда 46 очков за 43 игры в ECHL («Сила спорта»)

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По информации «Силы спорта», «Лада» подписала контракт на год с 24-летним Беном Кингом.

«Лада» подписала контракт с нападающим Кингом
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В прошлом сезоне форвард играл за «Цинциннати» в ECHL, набрав 46 (13+33) очков за 43 игры в регулярном чемпионате.

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В АХЛ у него 2+2 в 20 играх за фарм-клуб «Торонто» – «Торонто Марлис». Всего за карьеру Кинг провел в АХЛ 145 матчей и набрал 60 (29+31) очков.

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