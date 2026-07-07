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Фридман о Карлссоне: «Анахайм» предложил ему 12,5 млн долларов в год, когда Лео получил оффер-шит. Вербик просто не видел опасности»

Sports.ru

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о контрактном предложении на 5 лет и 90 млн долларов, которое «Филадельфия» сделала Лео Карлссону из «Анахайма».

Инсайдер рассказал о предложении, которое «Филадельфия» сделала Карлссону
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«Утром, когда представители Карлссона получили оффер-шит, между ними и «Дакс» состоялся звонок. Клуб предложил игроку около 12,5 млн долларов в год. Еще в одной команде мне сказали, что прежде чем подписать контрактное предложение, агент собирался связаться с [генменеджером «Анахайма»] Пэтом Вербиком, чтобы в последний раз попытаться договориться. «Анахайм» просто не видел опасности в этой ситуации», – сказал Фридман на подкасте 32 Thoughts.

В прошлом регулярном чемпионате Карлссон провел 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. В плей-офф у него 12 игр и 11 (4+7) результативных действий.

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